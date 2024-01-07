Глава Евросовета в будущем намерен посвятить себя развитию и укреплению ЕС - источник

Председатель Евросовета Шарль Мишель, планируя участвовать в выборах в Европарламент, "возвращается для прямого диалога с гражданами" во имя развития и укрепления ЕС, заявил журналистам европейский чиновник.
"2024 год станет решающим. Этот год выборов заложит основу и определит курс для развития и укрепления ЕС к концу этого десятилетия. У председателя Европейского совета есть видение Европы 2030 года, и он будет сильным голосом, чтобы воплотить его в жизнь", - сказал источник в воскресенье в Брюсселе, комментируя интервью главы Евросовета бельгийским СМИ, в котором тот сообщил о планах участвовать в европейских выборах 2024 года.
По словам функционера ЕС, Мишель "хочет защитить сильную и могущественную Европу, способную принимать суверенные решения в своих собственных интересах и в соответствии со своими ценностями". Он также намеревается работать ради оздоровления единого рынка ЕС "для создания рабочих мест, процветания и роста, которые могут изменить ситуацию к лучшему не только для Европы в целом, но и для каждого гражданина".
Останавливаясь на практических вопросах, чиновник объяснил, что Мишель, оставаясь главой Евросовета, может баллотироваться на выборах в Европарламент. Для этого нет никаких юридических или иных препятствий. До принесения депутатской присяги он "продолжит полностью посвящать себя своей роли и обязанностям в качестве председателя Европейского совета".
В любом случае, продолжил собеседник журналистов, выборы следующего председателя Евросовета должны состояться в июне 2024 года, тогда как срок полномочий Мишеля на его нынешнем посту должен был бы продолжаться до 30 ноября 2024 года.
В соответствии с договором о Европейском союзе Евросовет должен избрать своего председателя квалифицированным большинством согласно статье 15(5). Выборы следующего председателя должны состояться в июне вместе с другими назначениями на высшие должности в рамках следующего институционального цикла.
"Таким образом, вполне возможно, что следующий председатель Европейского совета приступит к исполнению своих обязанностей летом 2024 года, если Европейский совет примет такое решение", - сказал источник.
Он также уточнил, что правила процедуры Европейского совета предусматривают, что "в случае возникновения препятствий по причине болезни, в случае его или ее смерти или в случае истечения срока его или ее полномочий в соответствии со статьей 15(5) договора о Европейском союзе, председатель Европейского совета заменяется, при необходимости, до выборов его или ее преемника, членом Европейского совета, представляющим государство-член, председательствующее в Совете ЕС в течение шести месяцев", то есть в 2024 году премьер-министром государства-члена, председательствующего на тот момент в совете.
В июне председательство в Совете ЕС будет завершать Бельгия, в июле ей на смену придет Венгрия. "Следует отметить, что эти правила могут быть изменены простым большинством голосов", - пояснил европейский источник.
Как ранее сообщалось, Мишель в интервью ряду бельгийских СМИ объявил о своем решении принять участие в выборах в Европарламент, в связи с чем он покинет свой нынешний пост на несколько месяцев раньше окончания мандата.
"Я решил выставить мою кандидатуру на европейских выборах в июне 2024 года", - сказал Мишель, слова которого в воскресенье привел телеканал RTBF.
"Я возглавлю список MR (бельгийской франкоязычной партии "Реформаторское движение" - ИФ) на европейских выборах", - добавил глава Евросовета.
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