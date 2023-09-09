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Внешняя политика 09.09.2023 17:27

ЕС не признает «выборы» в Карабахе

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что ЕС не признает легитимность так называемых "президентских выборов" в Карабахском регионе Азербайджана.

"По случаю так называемых "президентских выборов" в Ханкенди 9 сентября 2023 года Европейский союз вновь заявляет, что не признает конституционные и правовые рамки, в которых они проводились", - говорится в коммюнике, опубликованном в субботу в Брюсселе.

В документе сообщается, что "в то же время ЕС считает, что для карабахских армян важно консолидироваться вокруг фактического руководства, которое способно и желает участвовать в ориентированных на результат дискуссиях с Баку".

"ЕС привержен поддержке этого процесса", - подчеркнул представитель ЕВС.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, КАРАБАХ, ВЫБОРЫ, РЕАКЦИЯ


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