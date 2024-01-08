Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции

При организационной поддержке Тюменского индустриального университета Российской Федерации состоялась Международная научно-практическая конференция имени Д. И. Менделеева, посвященная 15-летию Института промышленных технологий и инжиниринга.

Студенты 3 курса специальности «Химическая инженерия» Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Шамиль Фарзализаде и Эльнур Исламов успешно выступили на конференции с презентацией на тему «Синтез PSI и его производных для будущего применения в очистке сточных вод» и были награждены дипломом первой степени.

Научным руководителем этих студентов является преподаватель кафедры химической инженерии БВШН, доктор философских наук по химии Айсель Мамедова. Материалы конференции будут размещены на сайте www.elibrary.ru в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).