Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции

При организационной поддержке Тюменского индустриального университета Российской Федерации состоялась Международная научно-практическая конференция имени Д. И. Менделеева, посвященная 15-летию Института промышленных технологий и инжиниринга.
Студенты 3 курса специальности «Химическая инженерия» Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Шамиль Фарзализаде и Эльнур Исламов успешно выступили на конференции с презентацией на тему «Синтез PSI и его производных для будущего применения в очистке сточных вод» и были награждены дипломом первой степени.
Научным руководителем этих студентов является преподаватель кафедры химической инженерии БВШН, доктор философских наук по химии Айсель Мамедова. Материалы конференции будут размещены на сайте www.elibrary.ru в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
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