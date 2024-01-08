Контрразведка КНР задержала иностранца по подозрению в сборе информации для британской разведки MI6

Министерство государственной безопасности КНР объявило о задержании иностранного консультанта, который, по данным следствия, собирал секретные сведения для британской внешней разведки MI6, сообщает в понедельник South China Morning Post (SCMP).

В ведомстве не указали гражданство, возраст и точное имя задержанного. По информации министерства, он действовал в интересах MI6 с 2015 года, и британская разведка тренировала его и снабжала специальным оборудованием. Кроме поездок в Китай для сбора секретных данных, консультант помогал MI6 вербовать других шпионов.

SCMP уточняет, что министерство госбезопасности КНР впервые выступает с подобными обвинениями в адрес MI6. Ранее аналогичные заявления звучали в адрес ЦРУ.

Издание отмечает, что между КНР и западными странами, особенно состоящими в международном альянсе по обмену разведданными Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), нарастают взаимные обвинения в шпионаже. Так, в июле 2022 года руководители ФБР и британской службы контрразведки MI5 предупреждали бизнес о том, что Китай может предпринять попытки промышленного шпионажа и кибератак. В октябре 2023 года главы разведок Five Eyes выступили с заявлением, что Китай занимается кражей интеллектуальной собственности в таких высокотехнологичных сферах как технологии искусственного интеллекта и биотехнологии.

В 2023 году в КНР приняли поправки в закон по борьбе с шпионажем. Власти расширили критерии шпионской деятельности, наделили соответствующие органы новыми полномочиями по обыску подозрительных организаций и проверке электронных устройств, включая смартфоны и ноутбуки, принадлежащих людям, кого подозревают в шпионаже.