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Регион 09.01.2024 15:08

Боно и Рубинян обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой, мирный процесс Азербайджан-Армения

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Луи Боно, находящийся в Армении, 9 января встретился с вице-спикером парламента Армении Рубеном Рубиняном.

По информации армянских СМИ, Боно и Рубинян обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, также и процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Кроме этого, они также коснулись вопроса заключения мира между Арменией и Азербайджаном.

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Тэги: БОНО, РУБИНЯН

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