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Цена на нефть

08.01 $/bbl +/- WTI 70.77 -3.04 Brent 76.12 -2.64

ТЭК 09.01.2024 15:56

Дерипаска прогнозирует снижение цен на нефть на 20% в 2024 году

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что мировые цены на нефть в 2024 году снизятся еще на 20%.

«Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией», - написал Дерипаска в Telegram, комментируя материал Financial Times (FT) о том, что устойчивый рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, и неопределенность экономических перспектив сдержат рост цен на нефть в нынешнем году.

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Тэги: ДЕРИПАСКА, НЕФТЬ, ЦЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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