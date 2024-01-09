Дерипаска прогнозирует снижение цен на нефть на 20% в 2024 году

Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что мировые цены на нефть в 2024 году снизятся еще на 20%.
«Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией», - написал Дерипаска в Telegram, комментируя материал Financial Times (FT) о том, что устойчивый рост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК+, и неопределенность экономических перспектив сдержат рост цен на нефть в нынешнем году.
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