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Бизнес и законодательство 10.01.2024 02:09

Starbucks планирует увеличить число кофеен в Индии до 1 тыс. к 2028г

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, планирует довести число точек в Индии к 2028 году до 1 тыс.

В настоящее время Tata Starbucks, являющаяся СП между Starbucks и индийской Tata Consumer Products, владеет 390 кофейнями в 54 индийских городах. Таким образом, компания планирует открывать в Индии по одной кофейне каждые три дня, говорится в пресс-релизе Starbucks.

Компания рассчитывает увеличить число сотрудников в Индии к 2028 году вдвое - до 4,6 тыс. Она намерена открывать кофейни в более мелких городах страны и в аэропортах, а также расширять сеть автокафе и круглосуточных точек.

"Стратегия направлена на повышение квалификации местных кадров, открытие новых кофеен с улучшенным обслуживанием, а также продвижение кофе, выращенного в Индии, среди клиентов Starbucks по всему миру", - говорится в пресс-релизе.

Tata Starbucks, созданная в 2012 году, принадлежит Starbucks и Tata Consumer Products в равных долях.

Акции Starbucks теряют в цене 0,2% на торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 11%.

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Тэги: ИНДИЯ, STARBUCKS, РАЗВИТИЕ, ПЛАНЫ

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