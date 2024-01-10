Посольство США в Эквадоре приостанавливает работу консульских служб

Посольство США в Эквадоре в связи с беспорядками в стране объявило о решении приостановить оказание консульских услуг на неопределенное время.
"В связи с ситуацией в Эквадоре все записи для подачи заявления на получение визы, паспорта или по другим консульским вопросам в посольстве США в Кито и консульстве в Гуаякиле, назначенные на среду, 10 января 2024 года, отменены и будут перенесены на более поздний срок", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на его сайте.
Кроме того, как сообщает издание "Универсо", представители США, расквартированные в Эквадоре, разослали предупреждение о мерах безопасности, которые американским гражданам, находящимся на территории Эквадора, следует предпринять "перед лицом волны насилия, вызванной объявлением чрезвычайного положения из-за угроз со стороны преступных группировок".
С понедельника в ряде городов страны преступные банды совершили 29 вооруженных нападений, в том числе на телеканал и несколько больниц. Не менее 13 человек стали жертвами беспорядков.
Представители органов правопорядка задержали более 40 человек, им будут предъявлены обвинения в терроризме.
Банды преступников учинили беспорядки после того, как президент страны Даниэль Нобоа ввел комендантский час из-за бунтов в нескольких тюрьмах и побега из тюрьмы лидера одной из преступных группировок. Позже Нобоа квалифицировал ситуацию в стране как "внутренний вооруженный конфликт".
В связи с осложнившейся ситуацией министерство труда Эквадора рекомендовало общественным и частным учреждениям страны перевести работников на удаленный режим работы.
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