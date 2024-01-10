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Оборона 10.01.2024 12:49

Подразделения командос Азербайджана отработали задачи по обнаружению и обезвреживанию временных укрытий условного противника

В подразделениях командос ВС Азербайджана проводятся занятия по тактико-специальной подготовке.

Минобороны Азербайджана сообщает, что согласно плану, коммандос, покинув пункт постоянной дислокации, на основании полученных разведданных выдвинулись в направлении зоны предполагаемого совершения провокации диверсионной группой условного противника.

«Проникнув вглубь оперативного района, коммандос успешно выполнили задачи по обнаружению и обезвреживанию временных укрытий условного противника, эвакуации раненых и другие задачи», - подчеркивает ведомство.

По информации Минобороны, основной целью тактико-специальных занятий с подразделениями коммандос, проводимых в суровых климатических условиях, является дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих, повышение боеспособности подразделений, а также применение маскировки в соответствии с рельефом местности и погодными условиями.

Р.Ахмедов

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Тэги: КОМАНДОС, УЧЕНИЯ


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