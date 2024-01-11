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Регион 11.01.2024 10:37

Строительство моста в направлении Ордубада для обеспечения сухопутного сообщения с Нахчываном через Иран может начаться в 2024 году - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в 2024 году может начаться строительство моста в направлении Ордубада для обеспечения сухопутного сообщения с Нахчываном через территорию Ирана.

«Уже началось строительство первого моста в направлении Агбенда, а второй мост планируется построить в направлении Ордубада. Наверное, мы и к этому (строительству второго моста – ИФ) приступим в этом году», - заявил Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Таким образом, по его мнению, «Армения вновь останется тупиком».

«Поняв, что остаются в стороне, там (в Армении – ИФ) сейчас явно засуетились. Как известно, замглавы госдепа США сделал непонятное заявление, что, либо этот путь пройдет через Армению, либо они не позволят осуществить его. Ведь мы уже три года говорим, чтобы он проходил через Армению, которая не позволяет это сделать. А теперь нас обвиняют в том, что мы выбираем другой путь. Создайте же условия для того, чтобы он проходил через территорию Армении, через Мегри, на обозначенных мною условиях, тогда не будет необходимости в другом варианте. Иначе это непонятно», - добавил глава государства.

Он отметил, что сегодня сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, по-прежнему, осуществляется через территорию Ирана. При этом он задается вопросом, почему против этого не возражают, а возражают только против участка, проходящего через Мегри (Армению – ИФ).

«Армяно-иранская торговля процветает и растет с каждым днем. Иран открыл консульство в Западном Зангезуре. Почему это не вызывает каких-либо вопросов? Такие нелогичные и бессмысленные заявления никому чести не делают, а когда в Америке говорят «мы этого не допустим», - я уже говорил об этом, что они имеют в виду, как они этого не допустят? Построят заграждение в Зангезуре?! Разместят армию в Зангилане или на территории Ирана? Как они этого не позволят? Это наше суверенное дело. Недавно мы совместно с Ираном открыли мост через Астарачай. Почему? Потому что объем грузоперевозок по коридору «Север-Юг» увеличился вдвое, и в настоящее время терминал в Астаре не может принимать все эти грузы. В Ханобе открыли второй пропускной пункт с Россией. И сейчас на российско-азербайджанской границе есть два пункта вместо одного. Есть также два пункта на границе с Ираном. Это наше суверенное дело», - добавил Алиев.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ИРАН, ГРАНИЦА, МОСТ


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