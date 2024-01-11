Азербайджан за 3-4 года доведет объем выработки электроэнергии за счет ВИЭ до 4 ГВт - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, что Баку придает серьезное значение развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и добьется поставленных задач.

«Да, сегодня мы придаем очень серьезное значение данному вопросу и считаем, что мы и здесь добьемся поставленной цели. А цель заключается в том, чтобы не отставать от процессов, происходящих сегодня в мире, в частности, на энергетическом пространстве планеты, так как сегодня все мы хорошо знаем, что многие бывшие ведущие нефтяные компании сменили даже названия и превратились в энергетические компании, и потребность в зеленой энергии постепенно будет возрастать. Если в инвестиционном портфеле компаний, осуществляющих деятельность в нефтегазовом секторе, не будет проектов зеленой энергии, то они столкнутся с большими трудностями. Там не исключены и различные ограничивающие меры», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, Азербайджану «необходимо находиться в этом общем тренде».

Алиев отметил, что Азербайджан обладает огромным потенциалом в сфере ВИЭ. «Эти цифры неоднократно приводились, и не только нами, но и Международной финансовой корпорацией – она подтвердила наш потенциал на Каспии в объеме 157 тысяч мегаватт. Поэтому это направление сегодня является приоритетным в энергетическом секторе. Уже в октябре минувшего года была сдана в эксплуатацию первая крупная солнечная электростанция, и согласно графику, в ближайшие три-четыре года мы доведем объем возобновляемых видов энергии до уровня примерно 3-4 тысяч мегаватт», - отметил он.

Президент подчеркнул, что общий потенциал электростанций в Азербайджане в настоящее время составляет почти 7-8 тысяч мегаватт, возводится и новая станция на 1200 мегаватт, в ближайшее время она будет сдана в эксплуатацию. «В настоящее время на наших электростанциях для производства электроэнергии расходуется около 5 млрд кубометров природного газа в год. Сегодня возобновляемые виды энергии в том числе позволят нам расходовать на производство электроэнергии не 5 млрд кубометров, а, возможно, 1-2 млрд кубометров газа, а остальной газ экспортировать. В Европе и без того с каждым днем возрастает потребность в нашем газе, и мы можем сделать это лишь за счет возобновляемой энергии», - добавил он.

Глава государства отметил, что Азербайджаном уже подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании, которые предусматривают производство 10 тысяч мегаватт электроэнергии за счет ВИЭ. «Мы подписали контракты и меморандумы с ведущими мировыми компаниями зеленой энергии. Если даже будет обеспечена половина из 10 тысяч мегаватт, этого нам хватит. Однако я считаю, что наша работа не ограничится этими 10 тысячами мегаватт, так как потенциал чрезвычайно велик. Подтверждены места как на суше, так и в море, в следующем году планируется сдать в эксплуатацию очередные крупные солнечные и ветряные станции. В этом и заключается основной вопрос; считаю, что их потенциал окажет большое влияние как на создание рабочих мест, ввоз новых технологий в Азербайджан, так и на развитие регионов, так как все остальные наши потенциальные станции за пределами Каспийского моря находятся в регионах, в том числе в Карабахском регионе», - сказал Алиев.

Р.Ахмедов