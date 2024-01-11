Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.866 RUR   0.019 GBR   2.1699 TRY   0.0567

Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 71.37 -0.87 Brent 76.80 -0.79

ТЭК 11.01.2024 17:22

Дочка «ЛУКОЙЛ» объявила о ликвидации представительства в Азербайджане

Компания «Lukoil Absheron Exploration Limited» (дочернее предприятие российской НК «ЛУКОЙЛ») объявило о ликвидации своего представительства в Азербайджане.

Согласно объявлению компании, претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу: Баку, Сабаильский район, ул. З.Тагиева, дом 13, этаж 4.

Причины, по которым закрывается представительство, в объявлении не указывается.

Представительство Lukoil Absheron Exploration Limited в Азербайджане было зарегистрировано Государственной налоговой службой при министерстве экономики страны в январе 2022 года. Официальным представителем представителем являлся Гурбанов Эльнур Вагиф оглы.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛУКОЙЛ, ДОЧКА, ЗАКРЫТИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az