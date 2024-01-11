Дочка «ЛУКОЙЛ» объявила о ликвидации представительства в Азербайджане

Компания «Lukoil Absheron Exploration Limited» (дочернее предприятие российской НК «ЛУКОЙЛ») объявило о ликвидации своего представительства в Азербайджане. Согласно объявлению компании, претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу: Баку, Сабаильский район, ул. З.Тагиева, дом 13, этаж 4. Причины, по которым закрывается представительство, в объявлении не указывается. Представительство Lukoil Absheron Exploration Limited в Азербайджане было зарегистрировано Государственной налоговой службой при министерстве экономики страны в январе 2022 года. Официальным представителем представителем являлся Гурбанов Эльнур Вагиф оглы. Н.Аббасова

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