Дочка «ЛУКОЙЛ» объявила о ликвидации представительства в Азербайджане

Компания «Lukoil Absheron Exploration Limited» (дочернее предприятие российской НК «ЛУКОЙЛ») объявило о ликвидации своего представительства в Азербайджане.
Согласно объявлению компании, претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу: Баку, Сабаильский район, ул. З.Тагиева, дом 13, этаж 4.
Причины, по которым закрывается представительство, в объявлении не указывается.
Представительство Lukoil Absheron Exploration Limited в Азербайджане было зарегистрировано Государственной налоговой службой при министерстве экономики страны в январе 2022 года. Официальным представителем представителем являлся Гурбанов Эльнур Вагиф оглы.
Н.Аббасова
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