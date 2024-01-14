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Эстония отказалась высылать украинцев, попадающих под мобилизацию

Эстония не будет высылать находящихся в стране украинских мужчин мобилизационного возраста. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, сообщает The Kyiv Independent.

Дипломат рассказала, что подняла этот вопрос во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, который 11 января посетил с визитом Таллин. По ее словам, в разговоре с украинским лидером она исключила высылку украинцев, так как они находятся в Эстонии на законных основаниях.

"Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи", - сказала Каллас, добавив, что возвращение граждан на родину - это задача Киева.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, УКРАИНЦЫ, ВЫСЫЛКА, МОБИЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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