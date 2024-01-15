Британский эсминец не сможет долго участвовать в операции против йеменских хуситов

Эсминец британского Королевского флота HMS Diamond, который находится в южной части Красного моря, не сможет долго противостоять ракетным ударам йеменских хуситов из-за ограниченности боекомплекта, сообщило издание UK Defence Journal.

Эсминец противовоздушной обороны HMS Diamond оснащен 48 установками вертикального пуска для ракет-перехватчиков Aster.

За время пребывания корабля на боевом дежурстве в Красном море его ракеты многократно использовались для перехвата йеменских противокорабельных ракет и дронов. Однако ограниченный боекомплект эсминца не позволяет ему проводить операции в течение длительного время. Он может столкнуться с нехваткой вооружения в случае если йеменские хуситы продолжат активное нанесение ударов по военным кораблям и торговым судам на юге Красного моря.

По данным Пентагона, с 19 ноября прошлого года йеменские хуситы предприняли 28 атак против военных кораблей и торговых судов в регионе с использованием противокорабельных и баллистических ракет, а также дронов.

В ходе самой масштабной серии ударов, которая была совершена хуситами 9 января, американские боевые корабли и палубная авиация, а также британский эсминец сбили 18 беспилотников, две противокорабельные крылатые и две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные по району прохождения десятков торговых судов.

В настоящее время на юге Красного моря находится группировка ВМС США в составе атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, крейсера USS Philippine Sea, эсминцев USS Gravely, USS Mason, USS Carney и USS Laboon, а также атомной подводной лодки USS Florida.

В ходе операции, осуществленной в ночь на пятницу, США применили 150 различных высокоточных боеприпасов для нанесения ударов по военным целям хуситов в 28 районах Йемена. Были задействованы истребители-бомбардировщики, поднимавшиеся с атомного авианосца USS Dwight Eisenhower, а также крылатые ракеты, запускавшиеся с надводных кораблей и подлодки ВМС США.