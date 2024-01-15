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Дальнее зарубежье 15.01.2024 19:45

Атаки хуситов в Красном море недопустимы, ЕС готовит миссию по безопасности судоходства

ЕС считает недопустимыми атаки хуситов на торговые суда в Красном море, взаимодействует со своими международными партнерами, чтобы обеспечить безопасность судоходства в регионе, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"То, что происходит в Красном море, - это ничем не оправданные атаки, которые нарушают международное право. Они направлены против торговых судов. Это недопустимо. Совет Безопасности ООН это решительно осудил и потребовал прекращения таких действий. Мы твердо придерживаемся резолюции Совета Безопасности", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос о том, что своими действиями хуситы якобы добиваются прекращения огня в секторе Газа. По его словам, этим нельзя оправдывать нападения на торговые суда, и Евросоюз взаимодействует со своими международными партнерами, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море. Некоторые государства-члены ЕС участвуют в военно-морской миссии США Prosperity Guardian.

При этом Стано был лаконичен, говоря о собственной миссии ЕС в Красном море, предложенной Боррелем в начале года. Он пояснил, что процедура обсуждения этого предложения только началась. "Решение принимать государствам-членам, и процедура конфиденциальна. Мы не высказываемся по позициям государств-членов, особенно до обсуждения на Совете (ЕС)", - сказал пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать отказ Испании участвовать в будущей европейской военной миссии.

Ранее европейские СМИ сообщали, что ЕС намерен направить в Красное море несколько кораблей, однако эта инициатива пока находится на стадии рассмотрения. Отмечалось, что, по первоначальным планам, эта операция продлится один год, в ней примут участие как минимум три эсминца или фрегата, оснащенных системами ПВО и усиленных возможностями ведения разведки, а также кибернетического, спутникового и информационного противодействия.

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Тэги: ЕС, ХУСИТЫ, АТАКИ, ПОЗИЦИЯ


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