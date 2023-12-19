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Дальнее зарубежье 19.12.2023 17:27

ЕС ищет «международные решения» против нападения хуситов на суда в Красном море

ЕС осуждает атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, нарушающие международное право, и ведет поиск "международного решения" против этих действий, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это угроза морской безопасности и безопасности и миру в регионе. Это одна из наших больших обеспокоенностей", - сказал Стано во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он сообщил, что эта проблема обсуждается с государствами-членами ЕС, но также со странами-партнерами.

"Это международная проблема, и необходимо найти международное решение. Мы углубляем обмены мнениями и ищем, как адаптировать нашу реакцию на эти недопустимые нарушения", - отметил пресс-секретарь.

В свою очередь руководитель службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер ответил на вопрос об объеме экономических потерь, если суда ряда морских перевозчиков начнут, как они об этом заявляют, перенаправлять корабли по безопасному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды.

"Такие оценки будут зависеть от числа компаний, которые объявят о подобных проектах. Конечно, (Европейская) комиссия станет внимательно отслеживать эту ситуацию и ее экономические последствия. Но сейчас преждевременно об этом высказываться", - сказал Мамер.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

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Тэги: ЕС, ХУСИТЫ, СУДОХОДСТВО, РЕШЕНИЯ

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