Граждане ЕС в среднем оценивают свою удовлетворенность жизнью в 7,1 балла по 10-балльной шкале

Статистическая служба ЕС Евростат опубликовала в понедельник рейтинг удовлетворенности жизнью граждан государств-членов Евросоюза по данным исследования, проведенного в 2022 году.

Ответы опрошенных выстраивались по шкале от нуля (очень недовольны) до 10 (очень довольны). Средняя по ЕС оценка составила 7,1 балла. В 18 из 27 стран ЕС общая удовлетворенность жизнью была оценена выше или равна среднему показателю по ЕС, свидетельствуют опубликованные результаты.

Рейтинг был самым высоким в Австрии (7,9), Финляндии, Польше и Румынии (по 7,7), Бельгии и Нидерландах (по 7,6). Самый низкий показатель в Болгарии (5,6). Чуть лучше оценки оказались в Германии (6,5) и Греции (6,7).

Во всех странах, кроме Болгарии, средний рейтинг удовлетворенности жизнью был выше 6, а это означает, что большинство людей в ЕС заявили, что они скорее удовлетворены, чем неудовлетворены, комментирует Евростат итоги своего исследования.

В комментарии также отмечается, что на удовлетворенность жизнью могут влиять многие факторы, такие как возраст, уровень образования, семейное и финансовое положение, и, кроме того, разнообразие опыта, выбора, приоритетов и ценностей человека.