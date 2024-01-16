Пашинян считаeт перспективным строительство в стране малых модульных реакторов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает перспективной возможность строительства в республике малых модульных ядерных ректоров.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян в среду посетил Комитет по регулированию ядерной безопасности республики, заслушав отчет о деятельности за 2023 год.

"Представлена последовательность анализа и дальнейших шагов с целью строительства нового атомного энергоблока в Армении, размещения малых модульных реакторов, а также выбора необходимых технологий. Пашинян отметил, что, не владея профессиональными нюансами, считает политически интересным вариант модульных реакторов", - говорится в сообщении.

"Авария малых модульных реакторов не требует создания зон аварийного реагирования. Другими словами, если произошла авария, мы не будем применять меры по защите населения в радиусе ста километров", - цитируется в сообщении премьер Армении.

Пашинян также заявил, что для строительства в Армении нового энергоблока необходимо создать специальную организацию для ведения работ.