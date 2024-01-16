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Регион 16.01.2024 13:08

Пашинян считаeт перспективным строительство в стране малых модульных реакторов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает перспективной возможность строительства в республике малых модульных ядерных ректоров.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян в среду посетил Комитет по регулированию ядерной безопасности республики, заслушав отчет о деятельности за 2023 год.

"Представлена последовательность анализа и дальнейших шагов с целью строительства нового атомного энергоблока в Армении, размещения малых модульных реакторов, а также выбора необходимых технологий. Пашинян отметил, что, не владея профессиональными нюансами, считает политически интересным вариант модульных реакторов", - говорится в сообщении.

"Авария малых модульных реакторов не требует создания зон аварийного реагирования. Другими словами, если произошла авария, мы не будем применять меры по защите населения в радиусе ста километров", - цитируется в сообщении премьер Армении.

Пашинян также заявил, что для строительства в Армении нового энергоблока необходимо создать специальную организацию для ведения работ.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АТОМ, ЭНЕРГЕТИКА, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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