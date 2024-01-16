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16.01.2024 16:11

В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу

С марта, в преддверии праздника Новруз, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL увеличит частоту рейсов в Европу. Успейте приобрести билеты прямо сейчас и отправиться в захватывающие путешествия по интересным европейским городам.

Так, полеты по следующим направлениям будут выполняться по нижеуказанному графику полетов:

- Барселона: по вторникам, четвергам, воскресеньям (c 14 марта).

- Вена: по вторникам, пятницам, субботам (с 16 марта).

- Прага: по понедельникам, пятницам, субботам (с 16 марта).

- Париж: по вторникам, пятницам, воскресеньям (17–29 марта), по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям (с 31 марта).

- Милан: по понедельникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям (с 17 марта).

- Лондон (аэропорт Хитроу): по вторникам, четвергам, субботам (с 14 марта).

- Лондон (аэропорт Гатвик): по средам, пятницам, воскресеньям (с 17 марта).

Билеты уже в продаже на официальном сайте www.azal.az, в обновленном мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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