Власти Азербайджана направят около 1 млн манатов на работы в рамках проекта «умное село» в Физулинском районе

Публичное юридическое лицо (ПЮЛ) «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» направит около 1 млн на проведение земляных работ по вертикальному планированию на территории села Довлетярлы Физулинского района в рамках проекта «Умное село».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок ПЮЛ привлекло к выполнению данных работ ООО «RF İNŞAAT».

Стоимость контракта оценивается в 936,085 тыс. манатов.

Работы по контракту должны быть завершены в течение 75 календарных дней.

Б.Рустамбеков