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ТЭК 17.01.2024 12:05

Азербайджан планирует довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 30% раньше намеченного срока – глава Минэкономики

Азербайджан планирует довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе страны до 30% раньше намеченного срока – к 2028-му, а не к 2030 году, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Мы значительно опережаем поставленную цель - удовлетворить 30% наших потребностей в энергии (за счет ВИЭ - ИФ) к 2030 году. Считаем, что сможем достичь ее в 2028 году, если продолжим идти по тому же пути», - заявил Джаббаров во вторник в ходе панельной дискуссии «COP28 (28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – ИФ-Аз) и путь, который предстоит пройти» (COP28 and the Road Ahead) в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Министр, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан», заметил, что Азербайджан сделал «сознательный выбор» использовать свои доходы, в том числе доходы от нефти и газа, для финансирования собственного энергетического перехода.

Джаббаров сообщил, что центральной темой COP29 в Азербайджане станет создание механизмов финансирования инвестиций в чистую энергетику, особенно для стран с переходной и развивающейся экономикой, отмечает ценовое агентство Argus.

Обеспечение наличия этих механизмов для энергоперехода «чрезвычайно важно», заметил Джаббаров, добавив, что Азербайджан сосредоточится на том, как реализовать их с заинтересованными сторонами COP.

Глава Минэкономики Азербайджана также выразил мнение, что «урок, которые мы извлекли из предыдущих COP, особенно из COP28, заключается в том, что изоляция не работает».

Р.Керимов

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, ЭНЕРГЕТИКА, ПЛАНЫ

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