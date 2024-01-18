Иракский премьер призвал войска коалиции во главе с США покинуть Ирак

Иракский премьер Мухаммед Шиа ас-Судани в четверг снова призвал военных международной коалиции во главе с США уйти из Ирака.
"Конец миссии международной коалиции необходим для безопасности и стабильности Ирака. Это также нужно, чтобы сохранить конструктивные двусторонние отношения между Ираком и странами коалиции", - приводит "Аль-Арабийя" его слова с форума в Давосе.
В четверг премьер ас-Судани также заявил о том, что надо немедленно начать диалог с целью прояснить график и другие детали вывода международных сил из Ирака. Он подчеркнул, что коалиция, которая вела борьбу с террористической группировкой ИГ, в Ираке более не нужна.
"Согласно анализу всех специалистов в Ираке, у наших друзей, ИГ не представляет угрозу иракской государственности", - отметил премьер.
По информации "Аль-Арабийи", США располагают примерно 2,5 тыс. солдат в Ираке и 900 в Сирии. Но с конца 2021 года коалиционные силы в Ираке прекратили боевые операции, остаются на базах, занимаясь только обучением и консультированием иракской стороны.
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