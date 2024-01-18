НАТО со следующей недели начнет крупнейшие учения Steadfast Defender с участием 90 тыс. военных

Североатлантический альянс на следующей неделе приступает к крупнейшим за десятилетия учениям Steadfast Defender 2024 с участием 90 тыс. военнослужащих, заявил в четверг верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Сегодня мы объявляем о старте учений Steadfast Defender 2024, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. Steadfast Defender будут крупнейшими учениями НАТО за десятилетия с участием примерно 90 тыс. военнослужащих из всех стран альянса, а также из нашего партнера Швеции", - сказал он после заседания высшего военного органа НАТО - Военного комитета.
По его словам, альянс продемонстрирует возможность усиливать оборону евроатлантического региона за счет переброски сил из Северной Америки в Европу при отработке сценария гипотетического конфликта альянса с "почти равным его соперником".
В прошлом октябре в НАТО анонсировали учения с участием десятков тысяч солдат с целью отработки защиты своего восточного фланга. "Реагирование на возможное вторжение России на восточном фланге предстоит отработать в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год", - заявлял глава военного комитета альянса Роб Бауэр в интервью агентству PAP.
Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили расширение обмена опытом
Азербайджано-российский товарооборот в 2023г вырос на 17,5% - до $4,3 млрд
Сенегал заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в нефтяной сфере – посол в Баку
Добыча на Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане в 2024г сохранится на уровне 2023г
Египет приобрел на тендере 360 тыс. т пшеницы
Нефть продолжает дорожать после публикации данных о запасах в США, Brent у $78,3 за баррель
Ввод в строй жилья в Азербайджане в 2023г сократился на 11%, капвложения – выросли на 2%
Глава Google предупредил сотрудников о новых увольнениях
Снегопады в Европе привели к перебоям в работе аэропортов и общественного транспорта
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы