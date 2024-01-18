НАТО со следующей недели начнет крупнейшие учения Steadfast Defender с участием 90 тыс. военных

Североатлантический альянс на следующей неделе приступает к крупнейшим за десятилетия учениям Steadfast Defender 2024 с участием 90 тыс. военнослужащих, заявил в четверг верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Сегодня мы объявляем о старте учений Steadfast Defender 2024, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. Steadfast Defender будут крупнейшими учениями НАТО за десятилетия с участием примерно 90 тыс. военнослужащих из всех стран альянса, а также из нашего партнера Швеции", - сказал он после заседания высшего военного органа НАТО - Военного комитета.

По его словам, альянс продемонстрирует возможность усиливать оборону евроатлантического региона за счет переброски сил из Северной Америки в Европу при отработке сценария гипотетического конфликта альянса с "почти равным его соперником".

В прошлом октябре в НАТО анонсировали учения с участием десятков тысяч солдат с целью отработки защиты своего восточного фланга. "Реагирование на возможное вторжение России на восточном фланге предстоит отработать в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год", - заявлял глава военного комитета альянса Роб Бауэр в интервью агентству PAP.