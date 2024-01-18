Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8522 RUR   0.019 GBR   2.156 TRY   0.0564

Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 72.56 +0.16 Brent 77.88 -0.41

Дальнее зарубежье 18.01.2024 19:46

НАТО со следующей недели начнет крупнейшие учения Steadfast Defender с участием 90 тыс. военных

Североатлантический альянс на следующей неделе приступает к крупнейшим за десятилетия учениям Steadfast Defender 2024 с участием 90 тыс. военнослужащих, заявил в четверг верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Сегодня мы объявляем о старте учений Steadfast Defender 2024, которые начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. Steadfast Defender будут крупнейшими учениями НАТО за десятилетия с участием примерно 90 тыс. военнослужащих из всех стран альянса, а также из нашего партнера Швеции", - сказал он после заседания высшего военного органа НАТО - Военного комитета.

По его словам, альянс продемонстрирует возможность усиливать оборону евроатлантического региона за счет переброски сил из Северной Америки в Европу при отработке сценария гипотетического конфликта альянса с "почти равным его соперником".

В прошлом октябре в НАТО анонсировали учения с участием десятков тысяч солдат с целью отработки защиты своего восточного фланга. "Реагирование на возможное вторжение России на восточном фланге предстоит отработать в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год", - заявлял глава военного комитета альянса Роб Бауэр в интервью агентству PAP.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ЕВРОПА, УЧЕНИЯ, МАСШТАБ


Похожие новости


НАТО примет на министерской встрече в июне представителей оборонной промышленности из Европы и Северной Америки В НАТО заявили, что Молдове пора сделать выбор между Россией и Европой В американском издании считают, что расширение НАТО опасно для Европы Генсек НАТО не исключает отправку дополнительных боевых групп на восток Европы Генсек НАТО отрицает планы размещения новых ракет в Европе Генсек НАТО: мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе Европейское единство никогда не заменит трансатлантическое - Столтенберг НАТО не собирается размещать новые ракеты с ядерными боеголовками в Европе - Столтенберг Генсек НАТО отмечает усиление военного присутствия США в Европе с 2014 года, увеличение расходов на оборону в странах альянса НАТО приветствует планы по расширению присутствия США в Европе - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az