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Европейским членам НАТО для соответствия целевому показателю расходов на оборону не хватает 56 млрд евро в год

Европейским членам НАТО необходимо изыскать дополнительные 56 млрд евро в год, чтобы соответствовать целевому показателю расходов альянса на оборону в 2% ВВП, пишет Financial Times со ссылкой на проведенное для нее исследование немецкого института Ifo.

По данным Ifo, самым большим должником в прошлом году числилась Германия, она потратила на взносы в оборону НАТО на 14 млрд евро меньше, чем требовалось для достижения целевого показателя. Следующими институт назвал Испанию с 11 млрд. евро долга, Италию - задолженность 10,8 млрд, Бельгию - 4,6 млрд.

Издание пишет, что, "в прошлом году две трети от общего объема расходов НАТО на оборону в размере 1,2 трлн евро пришлось на США, что более чем вдвое превышает 361 млрд евро, потраченные членами ЕС, Великобританией и Норвегией вместе взятыми".

"У стран с высоким уровнем задолженности и высокими процентными расходами не так много возможностей для увеличения оплаты по долгу, поэтому единственный реальный способ сделать это - сократить расходы в других областях", - заявил экономист Ifo.

Он отметил: "Это непросто. Как мы убедились, когда Германия попыталась сократить субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо, и фермеры выступили с протестом".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в четверг, что две трети членов альянса достигнут целевого показателя в 2% в нынешнем году, напоминает Financial Times.

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Тэги: ЕВРОПА, НАТО, ОБОРОНА, РАСХОДЫ


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