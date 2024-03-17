Европейским членам НАТО для соответствия целевому показателю расходов на оборону не хватает 56 млрд евро в год

Европейским членам НАТО необходимо изыскать дополнительные 56 млрд евро в год, чтобы соответствовать целевому показателю расходов альянса на оборону в 2% ВВП, пишет Financial Times со ссылкой на проведенное для нее исследование немецкого института Ifo.
По данным Ifo, самым большим должником в прошлом году числилась Германия, она потратила на взносы в оборону НАТО на 14 млрд евро меньше, чем требовалось для достижения целевого показателя. Следующими институт назвал Испанию с 11 млрд. евро долга, Италию - задолженность 10,8 млрд, Бельгию - 4,6 млрд.
Издание пишет, что, "в прошлом году две трети от общего объема расходов НАТО на оборону в размере 1,2 трлн евро пришлось на США, что более чем вдвое превышает 361 млрд евро, потраченные членами ЕС, Великобританией и Норвегией вместе взятыми".
"У стран с высоким уровнем задолженности и высокими процентными расходами не так много возможностей для увеличения оплаты по долгу, поэтому единственный реальный способ сделать это - сократить расходы в других областях", - заявил экономист Ifo.
Он отметил: "Это непросто. Как мы убедились, когда Германия попыталась сократить субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо, и фермеры выступили с протестом".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в четверг, что две трети членов альянса достигнут целевого показателя в 2% в нынешнем году, напоминает Financial Times.
Минобороны Азербайджана соболезнует Пакистану в связи с гибелью военных в результате атаки террористов
Премьер Грузии призывает сохранять динамику отношений с Азербайджаном
Число останков, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы, достигло 18 человек - Генпрокуратура Азербайджана
Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт продукции АПК на 20%
Спрос на азербайджанский газ в Европе будет расти с каждым годом - Алиев
Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии $3,4 млрд - Алиев
Власти Исландии эвакуировали население Гриндавика из-за извержения вулкана
Mercedes-Benz тестирует человекоподобных роботов на заводе в Венгрии
Число браков в Азербайджане в январе сократилось на 8%, разводов - выросло на 26%
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Илькин Гулиев назначен председателем Рабочей Группы по Финансовым услугам Немецко-азербайджанской внешнеторговой палаты
Состоялась встреча между руководством Банка Республика и Bank of New York Mellon
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы