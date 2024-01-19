Представители Египта обсуждают с хуситами и Ираном безопасность в Красном море

Египетские официальные лица проводят серию переговоров с йеменскими мятежниками-хуситами и Ираном по ситуации в сфере безопасности в регионе, сообщает газета "Аль-Араби аль-Джадид".
По ее данным, представители Каира обсуждают "восстановление спокойной обстановки в международных водах" в Красном море.
Согласно изданию, стороны провели уже несколько "интенсивных встреч" за последние дни. Где именно состоялись эти встречи, не указано.
Кроме того, отмечается, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, как ожидается, в ближайшее время посетит Каир.
В ближневосточном регионе началась эскалация напряженности после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Ливанская группировка "Хезболла" уже несколько месяцев периодически обстреливает израильскую территорию. А йеменские мятежники-хуситы, желая выразить солидарность с палестинцами, ведут огонь по судам, проходящим через Красное море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию обстрелам хуситов.
В последние дни обстановка стала еще более сложной: Иран нанес удары по базам антииранских группировок в Ираке. Кроме того, Тегеран утверждает, что уничтожил в районе Эрбиля объект израильской разведки "Моссад". Затем Иран нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистана, после чего пакистанские военные заявили, что обстреляли позиции экстремистов в Иране.
Азербайджан передал Уганде председательство в ДН
Азербайджан и Мальдивы обсудили перспективы развития сотрудничества в сферах туризма и транспорта
Глава МИД Азербайджана и президент Уганды обсудили вопросы развития двусторонних отношений
Страны ЕС за 11 мес. 2023г нарастили импорт нефти из Азербайджана почти на 5%, направили на эти цели 11,4 млрд евро
АЖД в 2003-2023гг направили свыше 900 млн манатов в покупку локомотивов и вагонов
Метанольный завод SOCAR сократил в 2023г производство на 7,5%, экспорт - на 0,5%
Три человека пострадали при обрушении потолка в доме для мероприятий в Баку - МЧС
Алиев распорядился выделить $2,4 млн для поддержки религиозных общин Азербайджана
Google направит $1 млрд на строительство дата-центра в Великобритании
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы