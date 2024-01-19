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Дальнее зарубежье 19.01.2024 13:05

Представители Египта обсуждают с хуситами и Ираном безопасность в Красном море

Египетские официальные лица проводят серию переговоров с йеменскими мятежниками-хуситами и Ираном по ситуации в сфере безопасности в регионе, сообщает газета "Аль-Араби аль-Джадид".

По ее данным, представители Каира обсуждают "восстановление спокойной обстановки в международных водах" в Красном море.

Согласно изданию, стороны провели уже несколько "интенсивных встреч" за последние дни. Где именно состоялись эти встречи, не указано.

Кроме того, отмечается, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, как ожидается, в ближайшее время посетит Каир.

В ближневосточном регионе началась эскалация напряженности после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Ливанская группировка "Хезболла" уже несколько месяцев периодически обстреливает израильскую территорию. А йеменские мятежники-хуситы, желая выразить солидарность с палестинцами, ведут огонь по судам, проходящим через Красное море. В ответ на это США и некоторые их партнеры сформировали коалицию по противостоянию обстрелам хуситов.

В последние дни обстановка стала еще более сложной: Иран нанес удары по базам антииранских группировок в Ираке. Кроме того, Тегеран утверждает, что уничтожил в районе Эрбиля объект израильской разведки "Моссад". Затем Иран нанес удары по радикальным группировкам на территории Пакистана, после чего пакистанские военные заявили, что обстреляли позиции экстремистов в Иране.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ

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