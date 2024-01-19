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Внешняя политика 19.01.2024 13:44

Глава МИД Азербайджана и президент Уганды обсудили вопросы развития двусторонних отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Уганду провел встречу с угандийским президентом Йовери Кагута Мусевени.

«Байрамов передал поздравления в связи с передачей Азербайджаном Уганде председательства в Движении неприсоединения. Министр заявил, что Азербайджан готов поделиться своим опытом председательства в организации с угандийской стороной», - сообщает МИД Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по основным темам повестки дня по различным направлениям политических отношений между двумя странами.

«Подчеркнута важность продолжения опыта координации и взаимной поддержки по важным вопросам, как на двусторонней основе, так и в рамках ООН, Движения неприсоединения и других многосторонних площадок сотрудничества», - отмечается в информации.

Сторонами выражена солидарность в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Угандой, активизации контактов и деловых отношений в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАЙРАМОВ, УГАНДА, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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