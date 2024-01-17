Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Уганду, примет участие в саммите ДН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду отправился с рабочим визитом в Уганду. По информации МИД Азербайджана, Байрамов примет участие в Уганде в 19-ом саммите глав государства и правительств стран-членов Движения неприсоединения (ДН). «В рамках визита у министра также запланированы ряд двусторонних встреч», - подчеркивается в информации. Как сообщалось ранее, Азербайджан на саммите передаст Уганде председательство в Движении неприсоединении. Азербайджан в течение четырех последних лет являлся председателем Движения неприсоединения. Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».