Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Уганду, примет участие в саммите ДН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду отправился с рабочим визитом в Уганду.
По информации МИД Азербайджана, Байрамов примет участие в Уганде в 19-ом саммите глав государства и правительств стран-членов Движения неприсоединения (ДН).
«В рамках визита у министра также запланированы ряд двусторонних встреч», - подчеркивается в информации.
Как сообщалось ранее, Азербайджан на саммите передаст Уганде председательство в Движении неприсоединении.
Азербайджан в течение четырех последних лет являлся председателем Движения неприсоединения.
Р.Ахмедов
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