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Внешняя политика 17.01.2024 17:22

Глава МИД Азербайджана отправился с рабочим визитом в Уганду, примет участие в саммите ДН

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в среду отправился с рабочим визитом в Уганду.

По информации МИД Азербайджана, Байрамов примет участие в Уганде в 19-ом саммите глав государства и правительств стран-членов Движения неприсоединения (ДН).

«В рамках визита у министра также запланированы ряд двусторонних встреч», - подчеркивается в информации.

Как сообщалось ранее, Азербайджан на саммите передаст Уганде председательство в Движении неприсоединении.

Азербайджан в течение четырех последних лет являлся председателем Движения неприсоединения.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, УГАНДА, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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