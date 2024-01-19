Джаббаров и глава Voyager Space обсудили улучшение космической инфраструктуры Азербайджана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках Давосского экономического форума провел встречу с председателем и главным исполнительным директором "Voyager Space" Диланом Тейлором.

"Мы обсудили сотрудничество между Азербайджаном и компанией в таких областях, как совершенствование космической инфраструктуры, развитие исследовательских программ и технологий, внедрение инновационных механизмов в нашу страну и укрепление местного потенциала в этой области", - отметил Джаббаров на своей странице в Facebook.

Х.Насирзаде