Джаббаров и глава Voyager Space обсудили улучшение космической инфраструктуры Азербайджана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках Давосского экономического форума провел встречу с председателем и главным исполнительным директором "Voyager Space" Диланом Тейлором.
"Мы обсудили сотрудничество между Азербайджаном и компанией в таких областях, как совершенствование космической инфраструктуры, развитие исследовательских программ и технологий, внедрение инновационных механизмов в нашу страну и укрепление местного потенциала в этой области", - отметил Джаббаров на своей странице в Facebook.
Х.Насирзаде
Байрамов и Макамба обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Танзанией в сфере туризма и энергетики
Военнослужащие спецназа и ВМС Азербайджана и Казахстана примут участие в учениях «Бірлестік-2024»
Баку и Луанда намерены расширять сотрудничество в сферах торговли и энергетики
Три человека пострадали при обрушении потолка в доме для мероприятий в Баку - МЧС
Алиев распорядился выделить $2,4 млн для поддержки религиозных общин Азербайджана
Google направит $1 млрд на строительство дата-центра в Великобритании
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Армия Ирана отработала на учениях методы противодействия кибератакам на системы ПВО
Бельгия присоединится к военно-морской операции ЕС в Красном море для защиты судов от хуситов
Глава МИД Пакистана призвал Иран к укреплению сотрудничества в сфере безопасности
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы