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Регион 19.01.2024 23:55

Спецпредставитель Клаар доволен двусторонними контактами между Баку и Ереваном

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что рассчитывает на возобновление полного взаимодействия с азербайджанской стороной после внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Клаар в соцсети Х написал, что завершил двухдневный визит в Армению

«Подчеркнул постоянную поддержку ЕС достижению всеобъемлющего мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Меня воодушевили содержательные двусторонние контакты между Баку и Ереваном. Я с нетерпением жду возможности возобновления полного взаимодействия с азербайджанской стороной после выборов (внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года – ИФ)", - подчеркнул Клаар.

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Тэги: КЛААР, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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