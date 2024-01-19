Спецпредставитель Клаар доволен двусторонними контактами между Баку и Ереваном

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил, что рассчитывает на возобновление полного взаимодействия с азербайджанской стороной после внеочередных президентских выборов в Азербайджане.
Клаар в соцсети Х написал, что завершил двухдневный визит в Армению
«Подчеркнул постоянную поддержку ЕС достижению всеобъемлющего мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Меня воодушевили содержательные двусторонние контакты между Баку и Ереваном. Я с нетерпением жду возможности возобновления полного взаимодействия с азербайджанской стороной после выборов (внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года – ИФ)", - подчеркнул Клаар.
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