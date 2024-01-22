Нетаньяху не смог бы удержать пост премьера Израиля, если бы состоялись новые выборы

Израильтяне предпочли бы видеть на посту премьер-министра оппозиционных политиков вместо Биньямина Нетаньяху, сообщают израильские СМИ со ссылкой на данные телевизионного опроса.
Так, если бы выборы в Израиле прошли сейчас, граждане страны предпочли бы видеть на посту премьера Израиля нынешнего министра без портфеля и члена узкого военного кабинета в чрезвычайном правительстве нацединства Бени Ганца - в поддержку его кандидатуры высказались 48%, или члена военного кабинета Гади Айзенкота (45%). Нетаньяху против каждого из них получил лишь 32%.
Кроме того, если бы выборы состоялись в настоящее время, правоцентристская партия "Национальное единство" Ганца выиграла бы выборы, получив 37 мест в парламенте по сравнению с нынешними 12. При этом правящая партия Нетаньяху "Ликуд" получила бы только 16 мест, это половина из 32 нынешних. Согласно опросу, нынешняя правительственная коалиция во главе с Нетаньяху могла бы располагать 46 портфелями, и этого было бы недостаточно для того, чтобы руководить в парламенте, состоящем из 120 мест. В настоящее время у коалиции 64 места.
На вопрос респондентам какие, по их мнению, ценности мотивируют Нетаньяху при принятии решений во время военной операции в секторе Газа, 53% опрошенных заявили, что считают, что в первую очередь Нетаньяху движут личные политические интересы, а 33% заявили, что он действует на благо страны.
Также израильтян спросили и их мнение о потенциальном перемирии с группировкой ХАМАС в обмен на освобождение заложников, захваченных в плен в октябре 2023 года, и порядка 46% респондентов высказались против такого варианта решения ситуации.
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