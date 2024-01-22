Глобальный рынок подержанных смартфонов достигнет $109,7 млрд в 2027г

Продажи подержанных смартфонов в мире могут достичь 431,1 млн к 2027 году, а размер рынка составит $109,7 млрд, прогнозируют аналитики компании IDC.
В 2023 году объем продаж использованных телефонов повысился на 9,5% и достиг 309,4 млн штук, а выручка составила почти $64,7 млрд.
Для сравнения: продажи новых смартфонов сократились на 3,5% в 2023 году.
В период с 2022 до 2027 года среднегодовые темпы роста продаж подержанных устройств составят 8,8% в натуральном выражении и на 11,1% в денежном, прогнозируют эксперты.
"Несмотря на рост почти на 10%, вторичный рынок демонстрирует признаки замедления из-за нехватки предложения, - сказал руководитель отдела исследований в IDC Энтони Скарселла. - Сроки, в течение которых потребители обновляют свои смартфоны, увеличиваются в большинстве развитых рынков, и покупка подержанных аппаратов является главной трудностью для большинства реселлеров".
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