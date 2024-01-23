В Алматы число обратившихся за медпомощью после землетрясения увеличилось до 67 человек

После землетрясения в Алматы за помощью в стационары города обратились 67 человек, восемь из них госпитализированы, сообщила во вторник пресс-служба городского управления общественного здравоохранения.
"По состоянию на 17:00 за медицинской помощью в стационары города Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей. Восемь человек госпитализированы (трое взрослых и пятеро детей), остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение", - информировали в горздраве.
Ранее сообщалось о 44 пострадавших.
По информации пресс-службы, взрослые пациенты находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи: один - в реанимации после проведенной операции, его состояние оценивается как тяжелое, двое других - в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести.
Дети 6-ти и 7-ми месяцев и в возрасте 7 и 16 лет получают медицинскую помощь в Центре детской неотложной медицинской помощи.
"Все травмы они получили дома при падении. Касательно грудничков, один грудничок выпал из рук матери, другой из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии. Хирургические операции не проводились, лечение консервативное", - говорится в сообщении.
Еще один пострадавший - 17-летний подросток с диагнозом ОРВИ получает лечение в Детской городской инфекционной больнице.
"Все пострадавшие во время землетрясения в Алматы получают полный объем необходимой медицинской помощи", - подчеркнули в горздраве.
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