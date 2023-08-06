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Происшествия 06.08.2023 10:52

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане магнитудой 6,6

На территории Афганистана в воскресенье в 6:32 по времени Алматы произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 13,7 находился в 854 км на юго-запад от Алматы.

Координаты эпицентра - 37.09 градуса северной широты, 70.83 градуса восточной долготы. Глубина 50 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, отметили сейсмологи.

В.Алиев

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Тэги: КАЗАХСТАН, АФГАНИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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