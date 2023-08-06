Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане магнитудой 6,6

На территории Афганистана в воскресенье в 6:32 по времени Алматы произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.
Эпицентр землетрясения энергетическим классом 13,7 находился в 854 км на юго-запад от Алматы.
Координаты эпицентра - 37.09 градуса северной широты, 70.83 градуса восточной долготы. Глубина 50 км.
Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, отметили сейсмологи.
В.Алиев
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