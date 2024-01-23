Кодекс конкуренции вступает в силу в Азербайджане с 1 июля 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Кодекс конкуренции. Документ состоит из 12 разделов и 84 статей, он опубликован на сайте главы государства. Кодекс вступает в силу с 1 июля 2024 года. Р.Ахмедов

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