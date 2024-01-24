В Ханкенди открылся первый магазин телекоммуникационной компании

Bakcell, продолжая оказывать поддержку возрождению освобожденных территорий, стал первым оператором мобильной связи, открывшим официальный дилерский магазин в городе Ханкенди. С 24 января магазин Bakcell, расположенный напротив Карабахского университета, предлагает клиентам высокоскоростные и инновационные услуги связи.
Главный исполнительный директор компании Bakcell, Клаус Мюллер, подчеркнул, что открытие этого магазина является значимым достижением для компании. Он заявил: «Главной нашей целью является предоставление всем абонентам инновационной продукции компании Bakcell, обеспечив подключение в кратчайший срок Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов к самой скоростной сети страны».
Отметим, что компания Bakcell инвестировала 23 миллионов манатов в расширение своей сети на освобожденных от оккупации территориях. Компания в короткие сроки обеспечила охват мобильной сетью населенных пунктов Ханкенди, Ходжавенд, Ходжалы, Агдере и Аскеран. Также сеть Bakcell представлена абонентам на территориях расселения населения и проведения инфраструктурных работ в Шушинском, Зангиланском, Джабраильском, Губадлинском, Кяльбаджарском и Лачинском районах.
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