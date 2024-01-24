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Бизнес и законодательство 24.01.2024 23:59

Puma увеличила выручку на 1,6% в 2023г

Германский производитель спортивных товаров Puma SE увеличил выручку всего на 1,6% в 2023 году из-за негативных последствий девальвации аргентинского песо, говорится в предварительной отчетности компании.

По предварительным данным, выручка Puma в минувшем году составила 8,6 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов рост составил 6,6%. Сама компания ожидала увеличения выручки без учета валютных изменений на 7-9% (high single-digit growth).

Годовая EBIT Puma составила около 622 млн евро против 641 млн евро годом ранее и при прогнозе в 590-670 млн евро. Чистая прибыль оценивается в 305 млн евро против 343 млн евро в 2022 году.

Ослабление аргентинского песо на 54% в декабре прошлого года оказало особенно выраженное негативное влияние на показатели компании в четвертом квартале.

Продажи Puma по итогам минувшего квартала сократились на 9,8% (на 4% без учета валютных колебаний), до 1,98 млрд евро. Квартальная EBIT выросла более чем в два раза, до 94 млн с 41 млн евро, говорится в пресс-релизе. Чистая прибыль упала до 800 тыс. с 1,4 млн евро.

В текущем году Puma ожидает роста продаж в местных валютах на 4-6% и EBIT в диапазоне от 620 млн до 700 млн евро.

Окончательный отчет Puma за четвертый квартал и 2023 год будет обнародован 27 февраля.

Акции Puma падают на 6,3% на торгах в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на треть, до 6,34 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, PUMA, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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