ЕК предложила меры для усиления экономической безопасности ЕС

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду об утверждении "пяти инициатив по укреплению экономической безопасности ЕС" в период растущей геополитической напряженности и глубоких технологических сдвигов.

"Экономическая безопасность ЕС зависит от развития наших технологических преимуществ и предотвращения нежелательной утечки технологий. Нам нужен совместный подход к исследованиям и разработке технологий с потенциалом двойного назначения, чтобы повысить нашу конкурентоспособность и устойчивость", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

Другой исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис, представляя в Брюсселе инициативы, сказал: "ЕС получил большую выгоду от того, что стал экспортной державой, инвестируя за границей и сохраняя свой рынок открытым для торговли и иностранных инвесторов. Но чтобы и дальше максимально использовать эти возможности, мы должны более четко понимать риски, с которыми мы сталкиваемся в это время глубоких геополитических потрясений и быстрых технологических сдвигов".

Как объясняют в Еврокомиссии, пакет инициатив направлен "на повышение экономической безопасности ЕС при одновременном обеспечении открытости торговли, инвестиций и исследований для экономики ЕС в соответствии со Стратегией европейской экономической безопасности, принятой в июне 2023 года".

Последние предложения являются частью более широкого трехкомпонентного подхода к экономической безопасности ЕС, направленного "на повышение конкурентоспособности союза, защиту от рисков и партнерство с максимально широким кругом стран для продвижения общих интересов экономической безопасности", сообщают в Брюсселе.

В материалах ЕК объясняется, что новые инициативы направлены на дальнейшее усиление обеспечения безопасности и общественного порядка в Евросоюзе через "улучшение проверки иностранных инвестиций в ЕС".

Предусматривается стимулирование "большей европейской координации в области экспортного контроля при полном уважении существующих многосторонних режимов и прерогатив государств-членов".

Предлагаются консультации с государствами-членами и заинтересованными сторонами "для выявления потенциальных рисков, связанных с внешними инвестициями в определенный набор технологий".

Инициируется содействие дальнейшим обсуждениям того, как лучше поддерживать исследования и разработки, связанные с технологиями с потенциалом двойного использования.

Выдвигается предложение Совету ЕС рекомендовать меры, направленные на повышение безопасности исследований на национальном и отраслевом уровнях.

"Будущие действия ЕС будут по-прежнему основываться на текущих оценках рисков и стратегической координации с государствами-членами для достижения общего понимания рисков, с которыми сталкивается Европа, и соответствующих действий", - заявляют в Брюсселе.