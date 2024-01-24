ЕК предложила меры для усиления экономической безопасности ЕС

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду об утверждении "пяти инициатив по укреплению экономической безопасности ЕС" в период растущей геополитической напряженности и глубоких технологических сдвигов.
"Экономическая безопасность ЕС зависит от развития наших технологических преимуществ и предотвращения нежелательной утечки технологий. Нам нужен совместный подход к исследованиям и разработке технологий с потенциалом двойного назначения, чтобы повысить нашу конкурентоспособность и устойчивость", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.
Другой исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис, представляя в Брюсселе инициативы, сказал: "ЕС получил большую выгоду от того, что стал экспортной державой, инвестируя за границей и сохраняя свой рынок открытым для торговли и иностранных инвесторов. Но чтобы и дальше максимально использовать эти возможности, мы должны более четко понимать риски, с которыми мы сталкиваемся в это время глубоких геополитических потрясений и быстрых технологических сдвигов".
Как объясняют в Еврокомиссии, пакет инициатив направлен "на повышение экономической безопасности ЕС при одновременном обеспечении открытости торговли, инвестиций и исследований для экономики ЕС в соответствии со Стратегией европейской экономической безопасности, принятой в июне 2023 года".
Последние предложения являются частью более широкого трехкомпонентного подхода к экономической безопасности ЕС, направленного "на повышение конкурентоспособности союза, защиту от рисков и партнерство с максимально широким кругом стран для продвижения общих интересов экономической безопасности", сообщают в Брюсселе.
В материалах ЕК объясняется, что новые инициативы направлены на дальнейшее усиление обеспечения безопасности и общественного порядка в Евросоюзе через "улучшение проверки иностранных инвестиций в ЕС".
Предусматривается стимулирование "большей европейской координации в области экспортного контроля при полном уважении существующих многосторонних режимов и прерогатив государств-членов".
Предлагаются консультации с государствами-членами и заинтересованными сторонами "для выявления потенциальных рисков, связанных с внешними инвестициями в определенный набор технологий".
Инициируется содействие дальнейшим обсуждениям того, как лучше поддерживать исследования и разработки, связанные с технологиями с потенциалом двойного использования.
Выдвигается предложение Совету ЕС рекомендовать меры, направленные на повышение безопасности исследований на национальном и отраслевом уровнях.
"Будущие действия ЕС будут по-прежнему основываться на текущих оценках рисков и стратегической координации с государствами-членами для достижения общего понимания рисков, с которыми сталкивается Европа, и соответствующих действий", - заявляют в Брюсселе.
Член делегации Украины на сессии ПАСЕ: Yaşasın Azərbaycan
Азербайджанская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Баку и Багдад обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества
Крупнейший НПЗ Ирака увеличил мощность на 70 тыс. б/с
Госдолг еврозоны в III квартале сократился до 89,9% ВВП, Евросоюза - до 82,6% ВВП
Apple наращивает ИИ-потенциал, готовится провести большую M&A-сделку
Турпоток в Азербайджан в 2023г вырос на 30%
Свыше тонны кокаина нашли в контейнере с кофе в порту Петербурга
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Ханкенди открылся первый магазин телекоммуникационной компании
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы