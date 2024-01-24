Количество автомобилей в ЕС выросло до 560 на тысячу человек в 2022 году

Среднее число легковых автомобилей в Европейском союзе в расчете на 1 тыс. населения составляло 560, по данным статистического управления ЕС.
За десять лет этот показатель вырос на 14,3% (с 490 машин в 2012 году).
Наибольшее количество автомобилей в Италии - 684 на 1 тыс. человек. Далее следуют Люксембург (678), Финляндия (661) и Кипр (658).
Самые низкие показатели в Латвии (414), Румынии (417) и Венгрии (424). При этом Румыния и Венгрия входят в число стран, которые продемонстрировали наиболее быстрые темпы роста числа автомобилей за последнее десятилетие - соответственно на 86% и 41%, отмечается в сообщении Евростата.
В 2022 году среднее количество седельных тягачей (к которым прикрепляются полуприцепы) составляло 4,8 на 1 тыс. жителей ЕС. За десять лет показатель вырос более чем на 45% (с 3,3 машины в 2012 году).
Самые высокие показатели были зарегистрированы в Литве (в среднем 17,3 грузовика), за ней следует Польша (12,9), Эстония (9,5), Венгрия (9,3) и Румыния (8,8).
Член делегации Украины на сессии ПАСЕ: Yaşasın Azərbaycan
Азербайджанская делегация приостановила работу в ПАСЕ
Баку и Багдад обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества
Крупнейший НПЗ Ирака увеличил мощность на 70 тыс. б/с
Госдолг еврозоны в III квартале сократился до 89,9% ВВП, Евросоюза - до 82,6% ВВП
Apple наращивает ИИ-потенциал, готовится провести большую M&A-сделку
Турпоток в Азербайджан в 2023г вырос на 30%
Свыше тонны кокаина нашли в контейнере с кофе в порту Петербурга
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Ханкенди открылся первый магазин телекоммуникационной компании
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы