Член делегации Украины на сессии ПАСЕ: Yaşasın Azərbaycan

Член делегации Украины в ПАСЕ Олексий Гончаренко на сессии организации выступил в поддержку Азербайджана.

«Мы видим, как Азербайджан восстанавливает территориальную целостность и заключает мирный договор с Арменией, за что мы молимся. Мы хотим видеть мир на Южном Кавказе, мы хотим видеть мир между двумя народами. И они к этому движутся. Мы видим, как они к этому приближаются. Это будет ужасно, если то, что мы делаем сейчас, отодвинет этот мир хотя бы на один день», - сказал Гончаренко в своем выступлении.

Далее он отметил: «Я думаю сейчас лучше быть сплоченным внутри Совета Европы, чтобы обеспечить мир, который так нужен двум народам. Это очень важно. Я хочу обратиться к азербайджанцам – вы часть свободного мира, мы хотим видеть вас здесь видеть. Это очень важно. (…) Я призываю нашу Ассамблею и Азербайджан сделать шаги навстречу друг другу, принять правильные решения и двигаться вперед, к миру, который будет основан на наших общих ценностях и это крайне важно».

Гончаренко, слова которого приводит "Интерфакс-Азербайджан", добавил «Yaşasın Azərbaycan». «Я верю, что мы справимся с этим и мы ждем азербайджанскую делегацию снова здесь», - подчеркнул член украинской делегации.

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