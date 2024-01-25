ZF Group вложит 1 млн манатов в организацию производства клейких лент в промпарке «Экономическая зона долины Араз»

ООО "ZF Group" вложит в создание предприятия по производству различных видов клейких лент на территории промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" (экономический район Восточный Зангезур) 1 млн манатов ($588,2 тыс. по текущему курсу), сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"ООО "ZF Group" получило статус резидента в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз". Компания вложит 1 млн манатов на создание предприятия по производству клейких лент разных видов. Это позволит создать 32 рабочих места", - написал в соцсетях министр.
Джаббаров также сообщил, что к настоящему времени 7 компаний получили статус резидента в промпарке "Экономическая зона долины Араз".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября 2021 года подписал указ о создании промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" в Джабраильском районе. Площадь парка составит 200 га. Парк будет иметь необходимую инфраструктуру и структуры управления для предпринимательской деятельности, организации логистики, производства конкурентоспособной продукции в сфере промышленности, переработки (повторной переработки) и продажи за счет применения современных технологий.
Б.Рустамбеков
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