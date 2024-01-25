Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8489 RUR   0.0192 GBR   2.1608 TRY   0.0562

Цена на нефть

24.01 $/bbl +/- WTI 75.09 +0.72 Brent 80.04 +0.49

Бизнес и законодательство 25.01.2024 11:30

ZF Group вложит 1 млн манатов в организацию производства клейких лент в промпарке «Экономическая зона долины Араз»

ООО "ZF Group" вложит в создание предприятия по производству различных видов клейких лент на территории промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" (экономический район Восточный Зангезур) 1 млн манатов ($588,2 тыс. по текущему курсу), сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"ООО "ZF Group" получило статус резидента в промышленном парке "Экономическая зона долины Араз". Компания вложит 1 млн манатов на создание предприятия по производству клейких лент разных видов. Это позволит создать 32 рабочих места", - написал в соцсетях министр.

Джаббаров также сообщил, что к настоящему времени 7 компаний получили статус резидента в промпарке "Экономическая зона долины Араз".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября 2021 года подписал указ о создании промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" в Джабраильском районе. Площадь парка составит 200 га. Парк будет иметь необходимую инфраструктуру и структуры управления для предпринимательской деятельности, организации логистики, производства конкурентоспособной продукции в сфере промышленности, переработки (повторной переработки) и продажи за счет применения современных технологий.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ZF/GROUP, РЕЗИДЕНТ, ПРЕДПРИЯТИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az