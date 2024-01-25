Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Греции

Посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов вручил верительные грамоты греческому президенту Катерине Сакелларопулу, сообщили в азербайджанском посольстве в Афинах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 октября 2023 года назначил Мамедова новым послом страны в Греции. Р.Керимов

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