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Внешняя политика 25.01.2024 16:40

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Греции

Посол Азербайджана в Греции Ариф Мамедов вручил верительные грамоты греческому президенту Катерине Сакелларопулу, сообщили в азербайджанском посольстве в Афинах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 27 октября 2023 года назначил Мамедова новым послом страны в Греции.

Р.Керимов

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Тэги: ПОСОЛ, ГРЕЦИЯ, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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