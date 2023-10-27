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Внешняя политика 27.10.2023 18:07

Алиев назначил новых послов в Словакии и Греции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Вюсала Абдуллаева новым послом Азербайджана в Словакии.

Другим распоряжением, Ровшан Садыгбейли отозван с должности посла Азербайджана в Словакии.

Глава государства также подписал распоряжение о назначении Арифа Мамедова послом Азербайджана в Греции.

Другим распоряжением, Ариф Мамедов освобожден с должности председателя правления Государственного морского и портового агентства при министерстве тцифрового развития и транспорта Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛ, СЛОВАКИЯ, ГРЕЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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