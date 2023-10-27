Алиев назначил новых послов в Словакии и Греции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении Вюсала Абдуллаева новым послом Азербайджана в Словакии.
Другим распоряжением, Ровшан Садыгбейли отозван с должности посла Азербайджана в Словакии.
Глава государства также подписал распоряжение о назначении Арифа Мамедова послом Азербайджана в Греции.
Другим распоряжением, Ариф Мамедов освобожден с должности председателя правления Государственного морского и портового агентства при министерстве тцифрового развития и транспорта Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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