Алиев принял верительные грамоты новых послов Японии, Люксембурга и Перу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты у нового посла Японии Кацуя Ватанабэ, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства. В тот же день верительные грамоты Алиеву вручили новые послы Люксембурга Ален де Мюйзер (Alain de Muyser) и Перу Сесар Аугусто де лас Касас Диас (Cesar Augusto de las Casas Diaz). Р.Керимов

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