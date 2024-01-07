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Внешняя политика 07.01.2024 14:52

Алиев принял верительные грамоты новых послов Японии, Люксембурга и Перу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял верительные грамоты у нового посла Японии Кацуя Ватанабэ, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В тот же день верительные грамоты Алиеву вручили новые послы Люксембурга Ален де Мюйзер (Alain de Muyser) и Перу Сесар Аугусто де лас Касас Диас (Cesar Augusto de las Casas Diaz).

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЯПОНИЯ, ПОСОЛ, ДИПЛОМАТИЯ


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