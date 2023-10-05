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Внешняя политика 05.10.2023 12:19

Алиев принял верительные грамоты нового посла Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты у нового посла Саудовской Аравии Эссама бин Салеха Аль-Джутейли, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ходе встречи Алиев отметил, что связи Азербайджана и Саудовской Аравии носят братский и дружественный характер, еще раз высоко оценив моральную и политическую поддержку Эр-Рияда во все времена.

Он с удовлетворением отметил, что взаимная поддержка Баку и Эр-Рияда «в рамках международных организаций стала традиционной».

Касаясь экономического сотрудничества, глава государства заявил, что «в сфере энергетики есть хорошие примеры, и подчеркнул важность инвестирования саудовской компанией значительных средств в эту сферу в Азербайджане». Алиев добавил, что и во всех других сферах «наши связи находятся на высоком уровне».

В свою очередь, Эссам бин Салех Аль-Джутейли подчеркнул, что Саудовская Аравия считает Азербайджан дружественной и братской страной.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, ПОСОЛ


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