Алиев принял верительные грамоты нового посла Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты у нового посла Саудовской Аравии Эссама бин Салеха Аль-Джутейли, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

В ходе встречи Алиев отметил, что связи Азербайджана и Саудовской Аравии носят братский и дружественный характер, еще раз высоко оценив моральную и политическую поддержку Эр-Рияда во все времена.

Он с удовлетворением отметил, что взаимная поддержка Баку и Эр-Рияда «в рамках международных организаций стала традиционной».

Касаясь экономического сотрудничества, глава государства заявил, что «в сфере энергетики есть хорошие примеры, и подчеркнул важность инвестирования саудовской компанией значительных средств в эту сферу в Азербайджане». Алиев добавил, что и во всех других сферах «наши связи находятся на высоком уровне».

В свою очередь, Эссам бин Салех Аль-Джутейли подчеркнул, что Саудовская Аравия считает Азербайджан дружественной и братской страной.

Р.Керимов