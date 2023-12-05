Путин 6 декабря совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию - Песков

Президент РФ Владимир Путин "фактически за одни сутки" 6 декабря совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, все это произойдет, фактически, за одни сутки", - сказал Песков журналистам во вторник.
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