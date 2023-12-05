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СНГ 05.12.2023 12:48

Путин 6 декабря совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию - Песков

Президент РФ Владимир Путин "фактически за одни сутки" 6 декабря совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, все это произойдет, фактически, за одни сутки", - сказал Песков журналистам во вторник.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОАЭ, САУДАРАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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