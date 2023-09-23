Алиев в послании королю Саудовской Аравии выразил благодарность за постоянную поддержку территориальной целостности Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил королюя Саудовской Аравии Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда по случаю Дня провозглашения королевства.
"По случаю национального праздника Королевства Саудовская Аравия - Дня провозглашения Королевства рад передать Вам и в Вашем лице всему народу мои самые искренние и добрые пожелания от моего имени и от имени народ Азербайджана", - говорится в письме, опубликованном в субботу на сайте главы азербайджанского государства.
Алиев отметил особое значение отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, основанным на взаимном доверии и поддержке, построенным на прочном фундаменте, таком как общие исторические и культурные корни, братство и исламская солидарность.
"Нынешний уровень наших политических отношений и наш активный диалог создают хорошую основу для дальнейшего расширения нашей взаимной деятельности во всех сферах, особенно в сфере энергетики и инвестиций, в том числе на территориях, освобожденных от оккупации. В сфере альтернативной и возобновляемой энергетики важным примером нашего сотрудничества я считаю реализованный ведущей саудовской компанией ACWA Power проект по строительству ветряной электростанции в Азербайджане", - отмечается в поздравительном послании.
Алиев выразил благодарность Саудовской Аравии за постоянную поддержку территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ Азербайджана.
"Уверен, что совместными усилиями в соответствии с интересами наших братских народов традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией, наше эффективное сотрудничество в рамках как двусторонних, так и международных организаций будут укрепляться и углубляться", - подчеркивается в письме.
В.Алиев
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