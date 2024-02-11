Король Саудовской Аравии поздравил Алиева с победой на президентских выборах

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на досрочных президентских выборах.
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил искренние поздравления Президенту Ильхаму Алиеву и пожелал азербайджанскому народу успехов, дальнейшего развития и процветания.
В.Алиев
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