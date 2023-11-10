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Внешняя политика 10.11.2023 15:00

Байрамов отправился с визитом в Саудовскую Аравию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в пятницу с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

В рамках визита Байрамов примет участие в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), отмечается в сообщении

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, САУДАРАВИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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