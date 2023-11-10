Байрамов отправился с визитом в Саудовскую Аравию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов отправился в пятницу с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, сообщает внешнеполитическое ведомство Азербайджана. В рамках визита Байрамов примет участие в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), отмечается в сообщении В.Алиев

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