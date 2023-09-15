Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что военные в Нигере ограничили свободу французского посла Сильвена Итте и не дают ему нормальной еды.
"Его буквально взяли в заложники", - приводят французские СМИ слова Макрона.
"Они мешают поставкам питания для посла. Он питается военными пайками", - сказал президент.
По его словам, в такой же ситуации находятся и другие члены французской дипмиссии в Нигере.
26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.
Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.
Военные Нигера потребовали 25 августа, чтобы французский дипломат покинул страну в течение 48 часов, и объявил Парижу об отзыве агремана послу. В среду, 31 августа, военные поручили полиции осуществить высылку дипломата из Нигера, вновь дав ему на сборы 48 часов.
Французское правительство, не признающее власть мятежников, считает, что у путчистов нет законного права требовать отъезда главы дипмиссии.
Ранее Макрон приветствовал действия посла, "который остается там, несмотря на давление и на все заявления незаконных властей".
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