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Внешняя политика 02.11.2023 17:26

Посол Азербайджана в Багдаде вручил верительные грамоты президенту Ирака

Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов вручил верительные грамоты иракскому президенту Абдуллатифу Джамалу Рашиду.

«Вручил верительные грамоты президенту Ирака», - написал Мамедов в четверг в соцсети «Х».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 августа 2023 года назначил Мамедова послом страны в Ираке.

Р.Керимов

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Тэги: ПОСОЛ, ИРАК, ПРЕЗИДЕНТ


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