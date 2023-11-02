Посол Азербайджана в Багдаде вручил верительные грамоты президенту Ирака

Посол Азербайджана в Ираке Насир Мамедов вручил верительные грамоты иракскому президенту Абдуллатифу Джамалу Рашиду. «Вручил верительные грамоты президенту Ирака», - написал Мамедов в четверг в соцсети «Х». Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 августа 2023 года назначил Мамедова послом страны в Ираке. Р.Керимов

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